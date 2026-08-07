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Rotam apreende 141 gramas de cocaína e prende suspeitos em Faxinal

PM encontrou droga, dinheiro e balança de precisão após denúncias de tráfico em um estabelecimento comercial

Escrito por Da Redação
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Rotam apreende 141 gramas de cocaína e prende suspeitos em Faxinal
Autor Além dos entorpecentes, a equipe apreendeu, balança de precisão e dinheiro - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma operação da Rotam terminou com a prisão de suspeitos e a apreensão de cocaína em Faxinal na madrugada desta sexta-feira (7), no Centro da cidade, após denúncias de tráfico de drogas em um estabelecimento comercial.

Segundo a Polícia Militar, um homem que havia deixado o local foi abordado. Com ele, os policiais encontraram uma porção de cocaína.

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Na sequência, com apoio da equipe RPA de Faxinal, os policiais realizaram buscas no imóvel.

No local, a equipe apreendeu 141 gramas de cocaína, uma balança de precisão em funcionamento, materiais usados para fracionar a droga e dinheiro em notas de diversos valores.

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De acordo com a PM, a quantidade apreendida poderia render aproximadamente R$ 14 mil ao tráfico, caso fosse dividida para comercialização.

Os envolvidos foram presos e encaminhados aCentral de Flagrantes, onde permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.

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