ROTAM aborda suspeito na madrugada e realiza apreensão de drogas

As drogas foram encaminhadas para a Delegacia

Na madrugada desta quarta-feira (12), a equipe da ROTAM realizava um patrulhamento pela área central do município de Rio Bom, no Vale do Ivaí, quando percebeu a movimentação suspeita de um homem.

Era por volta das 01h55, quando as autoridades passavam pela Rua José Pinto de Andrade. No local, um homem avistou a viatura, colocou um objeto no bolso da bermuda e tentou fugir rapidamente.

Suspeitando, os PMs deram voz de abordagem ao indivíduo. Com ele, foram localizados um total de 18 porções de substância análoga ao crack e três porções de maconha, todas preparadas para serem vendidas.

Foi dado voz de prisão ao homem e ele foi encaminhada para a Delegacia de Marilândia do Sul, juntamente com as drogas, para as providências necessárias.

