Rota dos Destilados do Vale do Ivaí amplia atrativos e colhe resultados do apoio do Estado

Ótima para degustar sabores únicos e conhecer mais da cultura estadual, a Rota dos Destilados do Paraná conta agora com mais atrativos em seu itinerário. Trata-se da única rota dedicada exclusivamente à essa categoria de bebidas no Estado, passando por municípios do Vale do Ivaí e valorizando experiências e produções de diferentes áreas da destilaria paranaense.

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Em operação desde o início de 2025, o atrativo surgiu da articulação regional, conectando empreendimentos, municípios, produção artesanal, gastronomia, saberes, sabores e identidade territorial em uma oferta estruturada. Agora, a rota foi ampliada e conta com seis paradas principais, saltando de 150 para cerca de 230 quilômetros de extensão.

Turistas podem visitar a Cachaçaria Estância Moretti, a sede da Cachaça Companheira e o restaurante Mama Mariinha (que conta com pratos harmonizados com cachaça), todos em Jandaia do Sul; o Engenho do Lajeado, em Arapuã; a pousada Solar Águas do Ivaí, com experiência náutica em Borrazópolis; além da fábrica do Ivaí Gin, em São João do Ivaí.

A Rota dos Destilados teve como apoiador principal na divulgação o Governo do Estado, por meio do Viaje Paraná. Irapuan Cortes, diretor-presidente do órgão de promoção vinculado à Secretaria Estadual do Turismo, afirma que é essencial para o setor perceber os potenciais e valorizar as produções regionais, porque elas complementam à experiência dos viajantes.

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“Quem faz o passeio de trem pela Serra do Mar já costuma comprar um pacote que inclui almoço com Barreado, em Morretes, e visita na fábrica da Bala de Banana, em Antonina. Essa oferta já é disponível nas próprias agências, valorizando produções típicas e regionais. A Rota dos Destilados tem potencial para ser mais uma experiência que, além de atrair, complementa a visita de turistas no Paraná”, diz Cortes.





Destilaria de Gin Ivaí- São João do Ivaí. Fotos:Ari Dias/AEN - Foto: AEN Destilaria de Gin Ivaí- São João do Ivaí. Fotos:Ari Dias/AEN - Foto: AEN

Organizado localmente pela Agência de Desenvolvimento Turístico do Vale do Ivaí (Adevitur), junto dos empresários parceiros, a rota vem conquistando resultados que são positivos à economia e ao trade turístico local. Segundo a associação, a procura, tanto de turistas quanto de empreendimentos que querem fazer parte do itinerário, tem aumentado consideravelmente.

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A Adevitur atua como Instância de Governança Regional do Turismo (IGR), articulando municípios, empreendedores e parceiros para transformar o potencial do Vale do Ivaí em produtos turísticos organizados, integrados e capazes de atrair visitantes e ampliar o fluxo turístico regional.

Durante a FITCataratas, realizada de 10 a 12 de junho, a IGR marcou presença compondo o estande do Viaje Paraná, ampliando negócios, parcerias e abrindo novas possibilidades para o projeto. Igor Pereira, diretor-executivo da Adevitur, conta que, dentre tantos frutos positivos da participação com o Estado no evento, surgiu uma possível parceria com o Ody Park, atrativo de Iguaraçu (Noroeste). O foco é conectar turistas que visitam o parque aquático até a Rota dos Destilados.

“Para nós, dialogar com o Estado permite transformar boas ideias em produtos com visibilidade, mercado e possibilidade de desenvolvimento. A Rota dos Destilados representa esse novo momento. Ela não é apenas um roteiro de visitação. É uma estratégia de desenvolvimento regional, construída com governança, parceria, promoção institucional e participação dos empreendedores”, disse Igor.

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PASSAPORTE

A rota possuí um Passaporte Turístico que serve como guia para os viajantes que decidem explorar o trajeto. O passaporte também fornece descontos e brindes nas experiências, por meio de um sistema de carimbos ao visitar cada destino. Ele pode ser adquirido diretamente nos destinos e também é possível acessá-lo acesso online AQUI.

JANDAIA DO SUL

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A primeira parada é na Estância Moretti, onde turistas conhecem a excelência de cachaças paranaenses premiadas. A destilaria é famosa por blends únicos, como a Cachaça 4 Madeiras, envelhecida em carvalho francês, carvalho americano, imburana e castanheira. O local também oferece uma experiência sensorial, por meio de degustações de rótulos exclusivos.

Na sequência, a sede da Cachaça Companheira oferta três tipos de visitação, desde tours guiados até degustações exclusivas. É possível explorar o alambique, conhecer mais do processo de produção das bebidas e aproveitar um ambiente acolhedor em meio à natureza. Quando bate a fome, os visitantes também são convidados a visitar o restaurante Mama Mariinha, que oferece pratos harmonizados com as cachaças locais.

SÃO JOÃO DO IVAÍ

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Ao chegar na Destilaria Água da Glória, é possível conhecer o processo de produção do Ivaí Gin, vencedor de alguns dos principais prêmios internacionais do ramo da destilaria, além de ser reconhecido pela revista Forbes como um dos melhores gins do mundo. A bebida é feita com ingredientes 100% paranaenses, como o pinhão, nó de pinho e água do Rio Ivaí, que estão presentes na receita. O local oferece visitas guiadas, degustações e outras atividades sensoriais envolvendo a bebida.

ARAPUÃ

Ao visitar o Engenho do Lajeado, turistas descobrem uma experiência que une escala, legado familiar e cuidado artesanal. Em um refúgio rodeado por vales e riachos cristalinos, com estrutura monumental e capacidade para produzir mais de 1,2 milhão de litros por safra, a destilaria preserva mais de 50 anos de história. Dá para conhecer bastidores, aromas e técnicas exclusivas de produção das bebidas.

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BORRAZÓPOLIS

Por fim, o Ivaí River Experience é uma atividade náutica com três horas de degustação de drinks às margens do Rio Ivaí. O serviço é ofertado pelo Airbnb Solar Águas do Ivaí, boa opção para conhecer o roteiro com calma, se hospedando na região. O local conta com chalés, raia semiolímpica, sauna, trilhas ecológicas, lavandário e passeios de caiaque.



