Rosário do Ivaí inaugura supercreche para atender 180 crianças

A prefeitura de Rosário do Ivaí inaugurou nesta quarta-feira (27) o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Professora Ana Alice Bernardes Pinheiro. A unidade, que leva o nome de uma professora do município, contou com investimento de mais de R$ 1 milhão.



O novo espaço vai atender cerca 180 crianças de 0 a 3 anos e possui instalações amplas e modernas com salas de atividades; sala da administração, sala dos professores, sala de funcionários, sala de tv, sala de banho, berçário, cozinha , lavanderia, refeitório, lactário , sala de higienização além de possuir amplo espaço externo.

A supercreche foi inaugurada pelo prefeito Ilton Shiguemi Kuroda, em solenidade que contou com a participação do vice-prefeito Anízio Cesar Lino Silva; do presidente da Câmara José Eduardo, "Zezé do Onibus"; da secretária de Educação, Franciela Fernandes Mem e de educadores e funcionários. A inauguração também foi acompanhada por todos os oito filhos e familiares da professora homenageada e também pelos vereadores municipais, secretários municipais, pelos pais de alunos e comunidade.

"É muito bom ver a alegria das pessoas e saber que, de alguma, forma estamos ajudando aos pais e as crianças de Rosário do Ivaí, que agora vão ter um espaço adequado para o aprendizado. Assim seus pais ficam tranquilos sabendo que eles estarão em um local seguro e que lhes garantirá uma boa educação”, ressaltou o prefeito Ilton Shiguemi Kuroda.

A obra foi construída com recursos do município e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio do programa Proinfância, do Ministério da Educação (MEC). Segundo o prefeito, o então deputado federal Alex Canziani conseguiu a liberação do recurso federal para a obra junto ao FNDE.

Segundo o prefeito, novo CMEI "Professora Ana Alice Bernardes Pinheiro" é um reconhecimento à professora que ajudou a educar filhos e filhas do município.

A secretária de Educação, Franciela Fernandes Mem, destacou que o CMEI já estará em funcionamento a partir desta quinta-feira (28). "Hoje estamos inaugurando oficialmente, sendo que objetivo principal, continuará sendo o cuidado e a educação às crianças, proporcionando uma formação qualitativa, que priorize o desenvolvimento de suas potencialidades, como já acontece em toda a rede de CMEIs do município", reiterou a secretária de Educação.

Durante seu pronunciamento, o prefeito Ilton Shiguemi Kuroda parabenizou a equipe de profissionais que prestam serviço nos CMEIs. "Por isso nossos parabéns hoje vão para esta comunidade, que almejava este benefício e agora está sendo viabilizado nesta administração, lembrando que este novo Centro passa a fazer parte de nossa política de implementação de ações indispensáveis para a melhoria de nossa Educação", destacou o prefeito.

