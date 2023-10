Rosário do Ivaí comemora aniversário com pedal e shows gratuitos

O município de Rosário do Ivaí comemora 37 anos com festa neste final de semana. Para marcar a data, a comemoração organizada pela prefeitura municipal traz eventos esportivos e shows gratuitos para a comunidade e visitantes. A festa tem concentração na praça da Igreja Matriz.

A programação festiva tem início no domingo (29) já pela manhã, com a realização da 3ª edição do Pedal MTB de Rosário do Ivaí. Com circuito de 28 km e inscrição gratuita, o evento marca a retomada da exploração do cicloturismo no município, cujas atividades foram paralisadas durante pandemia. Também no domingo acontece o Encontro de Carros e a grande atração da noite é show com Os 4 Gaudérios.

A programação de aniversário continua na segunda-feira (30), feriado municipal e aniversário da cidade, com show de Pedro & Paraná. Nos dois dias, estão previstas barracas gastronômicas.

