Rompimento de rede afeta abastecimento de Califórnia

Nesta quarta-feira (27), a Sanepar informa que um rompimento de rede está causando desabastecimento de água em Califórnia. Equipes estão trabalhando na exata localização para conserto da tubulação. Não há previsão de voltar a distribuir água normalmente.

A população deve economizar, adiando serviços que demandem muita água. A orientação é evitar desperdícios. Caminhões-pipa devem auxiliar no abastecimento durante o dia.

Serviço

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.