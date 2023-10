Rompimento de adutora compromete abastecimento em Marilândia do Sul

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O abastecimento de água em Marilândia do Sul, no norte do Paraná, está comprometido nesta terça-feira (17) devido ao rompimento da adutora em trecho próximo ao cemitério municipal. Técnicos já estão providenciando a manutenção. A previsão é concluir o serviço até o fim da tarde e normalizar a distribuição de água durante a noite, de maneira gradativa.



continua após publicidade

A orientação é para que os moradores restrinjam o consumo de água para alimentação e higiene pessoal. Conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

- LEIA MAIS: Barracão é destelhado após temporal atingir Marilândia do Sul

continua após publicidade

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

Siga o TNOnline no Google News