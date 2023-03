Rompimento de adutora afeta o abastecimento em Grandes Rios

Da Redação

O abastecimento deve voltar à normalidade às 22h

A adutora do principal poço de abastecimento de Grandes Rios, Vale do Ivaí, rompeu nesta segunda-feira (27), segundo a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). Devido ao rompimento dessa grande rede de água, o abastecimento no município será comprometido.

A empresa informou que a manutenção da tubulação já está em andamento e a conclusão dela deve ocorrer por volta das 18h. A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade a partir das 22h, de forma gradativa.

Em situações como esta, a orientação é que se faça uso da água, priorizando alimentação e higiene pessoal, sem desperdícios.

Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

