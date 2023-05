Rompimento de adutora afeta abastecimento em Rosário do Ivaí

Siga o TNOnline no Google News

A Sanepar informou que, em função do rompimento da adutora do sistema produtor de água de Rosário do Ivaí, nesta terça-feira (30), o abastecimento na cidade está comprometido. Equipes de manutenção estão em campo, mas não há previsão de concluir o serviço.

A população precisa priorizar o uso da água para alimentação e higiene pessoal.

Serão afetados principalmente os clientes que não têm caixa d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular e tablet Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

