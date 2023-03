Rodovias do Vale do Ivaí recebem melhorias a partir de abril; veja

Da Redação

As manutenções se iniciam em abril

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), assinou contrato para manutenção de 363 quilômetros de rodovias estaduais das regiões do Vale do Ivaí e Norte. Os serviços devem começar em abril, inicialmente com tapa-buracos para garantir a trafegabilidade antes dos reparos mais duradouros.

Serão atendidas 15 rodovias estaduais, beneficiando mais de 433 mil habitantes de 22 municípios. Os principais trechos que vão receber conservação são de Apucarana a Cruzmaltina (PR-170 e PR-453); Cruzmaltina a Rio Branco do Ivaí e Rosário do Ivaí (PR-451 e PR-082); São João do Ivaí a Godoy Moreira (PR-650 e PR-082); PR-340, em Ortigueira, sentido Telêmaco Borba; PR-539, em Marilândia do Sul.

O contrato tem duração de um ano, com investimento do Governo do Paraná de R$ 38.974.733,20. A empresa TV – Técnica Viária Construções Ltda foi declarada vencedora da licitação, após apresentar a proposta mais vantajosa para administração pública e ter sua documentação habilitada pela comissão de julgamento do DER/PR.

Serão executados de serviços de reperfilagem, remendos profundos e superficiais, selagem de trinca, tapa-buracos, melhorias no sistema de drenagem, recomposição de sinalização horizontal, entre outros.

PROCONSERVA – O contrato recebe a nomenclatura de Lote C da Superintendência Regional Norte, estando incluso dentro do programa de conservação de pavimentos Proconserva do DER/PR, que atende as rodovias estaduais enquanto está em elaboração o próximo programa. Mais lotes estão em andamento para atender as regiões do Norte e Norte Pioneiro.

Para esta nova iniciativa estão em elaboração projetos que irão contemplar soluções mais modernas, embasadas por uma cuidadosa análise das condições do pavimento da malha estadual. Será uma nova modelagem para este tipo de contrato, com indicadores de desempenho e resultados mais eficazes e duradouros.

Lote C – Superintendência Regional Norte

Investimento: R$ 38.974.733,20

Extensão: 363,84 km

Municípios beneficiados: Apucarana, Arapongas, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Astorga, Borrazópolis, Cambira, Cruzmaltina, Godoy Moreira, Grandes Rios, Ivaiporã, Jardim Alegre, Lunardelli, Marilândia do Sul, Novo Itacolomi, Ortigueira, Pitangueiras, Rio Bom, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, Sabáudia e São João do Ivaí

Rodovias: PR-082, PR-170, PR-218, PR-340, PR-451, PR-453, PR-457, PR-466, PR-532, PR-535, PR-539, PR-547, PR-650, PR-846 e PR-850

