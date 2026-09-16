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EM FASE DE TESTES

Rodovias da região terão radar de velocidade média que multa quem freia só no equipamento

A rodovia PR-444, em Arapongas e a BR-376, em Mauá da Serra, estão entre as vias que testarão a nova tecnologia trazida pela ANTT

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Rodovias da região terão radar de velocidade média que multa quem freia só no equipamento
Autor Equipamento calcula a velocidade do veículo ao longo de um trecho, e não em um único ponto, impedindo a prática de frear apenas ao passar pelo radar - Foto: Foto: Marcelo Casal Jr/ Agência Brasil

A rodovia PR-444, que percorre os municípios de Arapongas, Apucarana e Mandaguari, e a BR-376, na região de Mauá da Serra, estão entre os trechos que receberão o novo sistema de radar de velocidade média autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O equipamento, que começa a ser testado a partir de setembro em oito estados, calcula a velocidade do veículo ao longo de um trecho, e não em um único ponto, impedindo a prática de frear apenas ao passar pelo radar.

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Além da PR-444 e da BR-376, o Paraná terá a maior quantidade de trechos incluídos no projeto-piloto, com testes nas rodovias PR-862, PR-151, BR-163, BR-277. A escolha faz parte da avaliação que a ANTT pretende realizar antes de uma eventual adoção definitiva da tecnologia em rodovias federais concedidas.

Veja os trechos que vão testar a nova tecnologia no Paraná

EPR Paraná

PR-444: km 17+000 ao km 24+000 — extensão de 7 km - Arapongas

PR-862: km 2+000 ao km 10+000 — extensão de 8 km

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Motiva Paraná

BR-376/PR: km 304+000 ao km 309+000 — extensão de 5 km Serra do Cadeado, Mauá da Serra

BR-376/PR: km 441+000 ao km 446+000 — extensão informada de 4 km TIBAGI, próximo a Caetano Mendes

BR-376/PR: km 430+000 ao km 435+000 — extensão de 5 km Imbaú e Ponta Grossa

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EPR Iguaçu

BR-163/PR: km 139+900 ao km 151+460, sentido decrescente — extensão de 11,56 km

BR-277/PR: km 350+895 ao km 354+240, sentido crescente — extensão de 3,34 km

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BR-277/PR: km 457+290 ao km 476+895, sentido crescente — extensão de 19,6 km

BR-277/PR: km 609+500 ao km 612+900, sentido crescente — extensão de 3,4 km

BR-277/PR: km 609+500 ao km 613+050, sentido decrescente — extensão de 3,55 km

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BR-277/PR: km 685+435 ao km 689+050, sentido crescente — extensão de 3,61 km

EPR Litoral Pioneiro

BR-277/PR: km 33 ao km 41, sentido decrescente — extensão de 8 km

PR-151: km 306 ao km 315, sentido crescente — extensão de 9 km

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Os testes também ocorrerão em trechos de rodovias de outros sete estados: Espírito Santo (BR-101), Goiás (BR-414), Mato Grosso do Sul (BR-163), Minas Gerais (BR-050, BR-381, BR-040 e BR-116), Rio de Janeiro (BR-101, incluindo a Ponte Rio-Niterói, e BR-116), Rio Grande do Sul (BR-386) e Santa Catarina (BR-101) .

Como funciona o radar de velocidade média

Diferentemente dos radares convencionais, que medem a velocidade em um ponto específico da via, o novo sistema utiliza dois ou mais pontos de monitoramento. O equipamento registra o horário em que o veículo passa pelo primeiro ponto e, depois, identifica quando ele chega ao segundo. Com a distância conhecida entre os locais e o tempo gasto pelo motorista para percorrê-la, o sistema calcula a velocidade média desenvolvida no trecho .

Na prática, não adianta mais reduzir a velocidade apenas ao se aproximar do radar e voltar a acelerar depois de ultrapassá-lo. Se o veículo percorrer a distância em tempo inferior ao mínimo calculado para o limite regulamentado, o sistema identificará que a velocidade média ficou acima do permitido .

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O limite de velocidade no trecho monitorado é o mesmo da via. Em um exemplo de trecho de 11 km com limite de 80 km/h, o motorista precisa de, no mínimo, oito minutos para percorrê-lo sem exceder a velocidade. Caso conclua o trajeto em menos tempo, significa que ultrapassou o limite em algum momento .

Testes ainda não geram multas aos motoristas nesta fase

Durante o período de testes, que terá duração inicial de 180 dias e poderá ser prorrogado, não haverá aplicação de multas nem registro de infrações com base na velocidade média . A ANTT ressalta que o projeto-piloto tem caráter exclusivamente técnico, educativo e experimental .

Os trechos escolhidos serão sinalizados para informar os motoristas sobre a realização do experimento . As concessionárias responsáveis pelos trechos deverão encaminhar mensalmente os resultados à Superintendência de Infraestrutura Rodoviária (Surod) .

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A tecnologia já foi testada no Brasil em outras ocasiões. Na BR-050, em Uberaba (MG), a EcoRodovias monitorou um trecho de 11 km em caráter educativo. Segundo a concessionária, o número de flagrantes de excesso de velocidade caiu 22,5% na comparação entre 15 dias antes e 15 dias depois de uma blitz educativa realizada em parceria com a Polícia Rodoviária Federal . Em São Paulo, radares experimentais emitiram 852 mil notificações educativas durante seis meses, sem aplicação de multas .

Uma eventual utilização da tecnologia para fiscalização sancionatória dependerá de avaliações técnicas, regulatórias e jurídicas e das autorizações necessárias .

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radar rodovias segurança tranquilo transito
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