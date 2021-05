Rodovia recebe melhorias no trecho de Novo Itacolomi

Continua após publicidade

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) prossegue com as obras de recuperação da PR-170 que liga Apucarana a Borrazópolis. Nesta quinta-feira (13), a frente de trabalho está em Novo Itacolomi, realizando melhorias na Avenida 28 de Setembro, trecho urbano da Rodovia do Milho.

A obra, que demorou para sair do papel, estava programada para começar em março de 2020, contudo, teve de ser adiada devido a necessidade de reparos mais profundos. Na época o DER informou que, após análise preliminar, foi constatado que seria necessário realizar remendos profundos, em que a base ou sub-base do pavimento é recomposta antes das melhorias no próprio pavimento. A obra foi iniciada em agosto do ano passado, no trecho a partir do entroncamento com a BR-369, próximo ao ponto popularmente conhecido como "catarina", em Apucarana.

O prefeito de Novo Itacolomi, Moacir Andreolla, comemorou o andamento da obra e ressaltou a importância da recuperação da rodovia para o escoamento da safra produzida pelos produtores rurais do Vale do Ivaí.

“Grande parte da população do Vale do Ivaí, que se beneficia da Rodovia do Milho para se locomover até Apucarana, está contente e grata com o governador Ratinho Júnior. Isto porque a rodovia vem recebendo uma ampla reestruturação e recapeamento asfáltico. Este é um pedido não só meu, mas de todos os prefeitos vinculados à AMUVI. Agradecemos o governador por essa importante obra, pois grande parte da safra produzida no Vale do Ivaí passa por essa rodovia”, destaca o prefeito.