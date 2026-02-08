Rocam intensifica patrulhamento na região e apreende motocicleta

A Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar reforçou, no último sábado (07), suas operações de apoio tático em municípios da região. O foco da ação foi o combate a irregularidades de motociclistas e a prevenção de situações que ameaçam a segurança pública.

De acordo com o cabo Pacheco, a atuação priorizou o suporte a cidades com problemas recorrentes envolvendo motociclistas que promovem baderna, realizam manobras perigosas e colocam outras vidas em risco.

A operação iniciou com policiamento ostensivo em Cambira, onde foram feitas abordagens e fiscalizações de motocicletas. A equipe seguiu para Jandaia do Sul e, na entrada da cidade, abordou um motociclista na Rua Maria Evanilde Leite Pinheiro, cruzamento com a Rua Antônio Gomes de Oliveira.

Foi identificada uma motocicleta Honda/NX-4 Falcon, preta, com várias irregularidades: sem retrovisores, com IPVA atrasado desde 2023 e outras infrações de trânsito.

O condutor estava inabilitado – havia perdido a CNH por acúmulo de multas – e conduzia a motocicleta usando chinelo, prática proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Diante das infrações, a motocicleta foi recolhida e encaminhada ao pátio da 2ª Companhia da PM em Jandaia do Sul, onde foram realizados os procedimentos administrativos e lavradas as notificações previstas em lei.

A Polícia Militar informa que as ações de fiscalização e presença ostensiva da ROCAM continuarão a ser intensificadas na região, com o objetivo de coibir irregularidades, aumentar a segurança viária e preservar vidas.