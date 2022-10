Rio transborda, alaga canil e famílias são afetadas em Ivaiporã; veja

Da Redação

O Rio Pindaúva transbordou e causou grandes transtornos em Ivaiporã, norte do Paraná. O canil foi alagado e famílias foram afetadas com o temporal. Na manhã desta segunda-feira (31), equipes dos Bombeiros e da prefeitura estão pela cidade e zona rural prestando socorro às vítimas. Veja o vídeo abaixo.

O canil que fica próximo do Jardim Alto da Glória foi afetado pelo alagamento. Um bombeiro que vive na região, ajudou a resgatar cães que estavam na parte mais afetada e nenhum animal morreu.

A região do Jardim Alto da Glória, Vila Porã, Jardim Alecrim, ficou intransitável, pois o rio transbordou, deixando os moradores isolados. Conforme informações da Sanepar, em Ivaiporã desde a noite de domingo (30), quando a chuva começou, já foram registrados 138 milímetros de chuva. No sábado durante o vendaval foram 33 milímetros.

A prefeitura realiza um levantamento dos estragos causados pela chuva. As chuvas inundaram a captação de água do Rio Pindaúva, em Ivaiporã. O sistema está parado, pois os reservatórios já estão abaixo do nível mínimo para operação. Não há qualquer previsão de voltar a abastecer a cidade. Caminhões pipas continuarão fazendo atendimento emergencial em hospitais, posto de saúde, asilos, casa lar e escolas. VEJA null - Vídeo por: Reprodução

A madrugada de tempo instável trouxe novos temporais ao Paraná, causando danos à rede elétrica e elevando o número de domicílios com interrupção no fornecimento de energia. Equipes da Copel estão em campo desde o sábado atuando no restabelecimento dos serviços prejudicados por ventos fortes e a queda de árvores e galhos sobre a fiação, entre outros fatores. Em todo Estado, há 4,4 mil ocorrências para atendimento. No momento, há cerca de 100 mil domicílios sem luz em todo o Estado, sendo a maior parte deles na região Norte (36 mil), seguida da região Noroeste (31 mil). No Centro-Sul há cerca de 10 mil clientes sem luz, no Oeste, 15 mil, e o no Leste do Estado por volta de 9 mil unidades consumidoras.



De acordo com o instituto de meteorologia Simepar, a segunda-feira segue com tempo instável, devido à presença de uma frente fria sobre o Sul do País, com previsão de tempestades com ventos moderados a fortes e risco de granizo em alguns pontos do Paraná. Os temporais do final de semana atingiram, com intensidade, grande extensão territorial - de Leste a Oeste do Estado.

No Norte, a conta de postes quebrados chega a 94. A região com danos mais severos foi novamente o Vale do Ivaí. Os municípios de Lidianópolis, Rio Branco do Ivaí, Jardim Alegre, Mauá da Serra, Arapuã e Grandes Rios estão entre os mais afetados. Além disso, Rosário do Ivaí segue sem energia por quebra de dez postes em suas duas fontes de alimentação.

Já na região Noroeste do Estado, Rondon, São Carlos do Ivaí, Japurá, Brasilândia do Sul e Alto Piquiri concentram o maior número de desligamentos.

