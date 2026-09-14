Nível do rio caiu para cerca de 3,45 metros acima do normal nesta segunda-feira (14), após recuo das chuvas na região.

O Rio Ivaí recuou para cerca de 3,45 metros acima do nível normal nesta segunda-feira (14), após subir aproximadamente 6 metros na sexta-feira (11), na região de Porto Ubá, em Lidianópolis.

A medição foi feita por volta das 14h, na régua da ponte do Porto Ubá. Segundo Marildo Oliveira, coordenador da Patrulha Ambiental do Rio Ivaí, a redução das chuvas provocou a queda do nível. (fotos abaixo)

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“Na sexta-feira, o rio atingiu o maior nível durante esse período de chuvas. Agora, a situação é de recuo, mas ainda precisamos acompanhar porque novas chuvas podem fazer o nível subir novamente”, afirmou.

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Apesar da redução, Marildo orienta moradores de áreas ribeirinhas, pescadores e pessoas que acessam o rio a manter os cuidados.

“O rio baixou, mas isso não significa que o risco desapareceu. Quem vive às margens ou utiliza o Rio Ivaí precisa continuar atento às mudanças do tempo e ao nível da água.”

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A previsão de novos períodos de chuva para os próximos dias mantém o alerta para uma possível elevação do nível do rio.

A Patrulha Ambiental continua acompanhando o Rio Ivaí e orienta a população a evitar o rio durante períodos de chuva intensa.

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El Niño

O cenário exige atenção também por causa do El Niño. Segundo o Simepar, o fenômeno deve favorecer chuvas acima da média no Paraná e aumentar a ocorrência de temporais durante a primavera e o verão 2026/2027.



1 de 4 TN Online/Ivan Maldonado Foto: Rio Ivaí no Porto Ubá, em Lidianópolis, após recuo do nível da água Autor: TN Online/Ivan Maldonado

2 de 4 Foto: Rio Ivaí volta a baixar após subir 6 metros na sexta-feira; veja situação

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