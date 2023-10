Rio Ivaí sobe mais de 6 metros e coloca comunidades em alerta; veja

A chuva que cai desde sexta-feira (27) no Paraná e atinge o Vale do Ivaí preocupa autoridades e famílias da região. O Rio Ivaí continua subindo e, por volta das 10h30 desta segunda-feira (30), já estava 6 metros acima do nível normal no ponto de medição, no distrito de Porto Ubá, em Lidianópolis.

A reportagem do TNOnline esteve em Porto Ubá e conversou com Marildo Oliveira, coordenador da Patrulha Ambiental do Rio Ivaí, que é formada por pescadores profissionais. (veja entrevista)

Segundo Marildo, as casas das famílias nas margens do rio já começam a ter problemas. Não só em Lidianópolis, mas também em São João do Ivaí, Rio Branco do Ivaí, Lidianópolis, Godoy Moreira e Manoel Ribas e outras comunidades que são banhadas pelo Ivaí. Na localidade de Porto Espanhol, em Rio Branco do Ivaí já há relatos de alagamentos de imóveis.

“Neste momento o nível já está em 6,2 metros acima do normal. Teve essa alta de ontem (domingo) à noite para cá, quando estava com 3,8 metros. Algumas casas que beiram o rio já começam a ter problemas e, se as chuvas continuarem, a enchente pode avançar mais ainda”, disse Marildo lembrando que em 2013 o nível do rio chegou a 9,13 metros, deixando muito prejuízo e famílias desabrigadas.

A previsão é que as precipitações continuem até quinta-feira (2). Por conta do risco, a Patrulha Ambiental está alertando as famílias ribeirinhas e pessoas que têm casas na beira do rio, que há risco de alagamentos. “Estamos pedindo para já estarem saindo das casas à margem do rio. Caso precisem de ajudas a Patrulha vai estar a disposição para estar dando apoio”, comentou Marildo.

O problema também preocupa nos afluentes do Rio Ivaí, como o Rio Corumbataí e o Rio Alonso.

Patrulha Ambiental está monitorando avanço das águas em Lidianópolis tnonline

