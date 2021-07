Rio Ivaí: Jacutinga se despede de Patrícia

Da Redação

Foi sepultada na manhã desta sexta-feira (23), no Cemitério do Distrito de Jacutinga, em Ivaiporã, Patrícia Miranda da Silva, 33 anos. Ela é uma das cinco vítimas resgatadas sem vida no acidente com barco, que aconteceu na tarde de domingo (18), no Rio Ivaí.

Na quinta-feira (22), foi sepultado no mesmo cemitério, o marido Alberony Menegassi de Souza, 41 anos e a filha Heloísa Menegassi de Souza, 3 anos.

Reconhecida por inúmeras qualidades, segundo amigos e familiares, Patrícia tinha uma marca pessoal, a fé, e fará muita falta na comunidade do Distrito de Jacutinga.

Padre Émerson de Jesus Rodrigues da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, de Jacutinga, conta que Patrícia teve uma vida extraordinária, uma pessoa muito envolvida, membro da Congregação Mariana e trabalhou também na paróquia como secretária.

“Uma grande liderança na comunidade, uma pessoa de muita fé, de uma experiência muito bonita. Hoje vamos sepultar seu corpo na esperança da ressurreição e com certeza, ela junto com Deus irá interceder por cada um de nós. Ela deixa um filho, que é coroinha, o Victor Hugo, um menino de ouro, extraordinário, que Deus possa conceder também a força a ele que perdeu praticamente toda a família”, ressaltou padre Émerson.

Maicon Aparecido dos Santos presidente da Congregação Mariana de Jacutinga, diz que Patrícia era muito atuante. “Ela que levantou o grupo nos últimos cinco anos e vinha fazendo um trabalho muito grande. Uma pessoa muito humilde, que sempre se mostrou acessível a todos. Para nós um momento de muita dor”, completou Maicon.