Rio Branco do Ivaí sedia evento com balonismo e apresentações aéreas

Da Redação

Além do balonismo, Rio Branco do Ivaí, no Vale do Ivaí, sedia também nos dias 3 e 4 de setembro, apresentações de Base Jump e tecido aéreo no balão. O casal de montanhistas Bruno Mendes e Nádia Burk recebe os aventureiros e esportistas durante as datas.

Para quem não conhece, base jump é uma modalidade na qual o esportista salta de um local totalmente inusitado como penhascos, prédios e até mesmo de pontes. A sigla Base é uma junção das palavras “Building”, “Antenna”, “Span” e “Earth”, que significam respectivamente “prédio”, “antenas”, “pontes” e “terra”, lugares onde os esportistas costumam saltar, sendo “terra” indicação para montanhas.

Diferente do bungee jumping, essa modalidade insere o paraquedismo, o que só aumenta a adrenalina. Nessa modalidade são utilizados apenas a coragem, o paraquedas e o wingsuit, que permite que haja um voo para longe de um ponto específico. O acessório é muito utilizado também em saltos de paraquedas mais comuns.

