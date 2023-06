Rio Branco do Ivaí recebe revoada de balões neste fim de semana

Acontece no próximo final de semana (23 à 25 de junho) a segunda edição do Balonismo em Rio Branco do Ivaí. O evento organizado pela Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí, através das Secretarias de Esporte e Indústria, Comércio e Turismo em parceria com a Golfier Ballons de Campo Largo, empresa que fabrica e realiza vôos, vencedora da licitação.

A primeira edição em 2022, foi a realização de um sonho do Prefeito Pedro Taborda Desplanches que busca em seu mandato trazer diferenciais para a região do Vale do Ivaí e apostou no balonismo como um show a parte.

Serão vôos em competição, com apresentações e saltos de base jump, parapente saindo do balão e fitas aéreas, com pilotos renomados do Brasil e vindos de países como Colômbia, Turquia e Qatar.

Haverá voo cativo gratuito para a população riobranquense e para os corajosos que quiserem realizar um voo sobre as belezas naturais de Rio Branco do Ivaí, o mesmo poderá ser feito no domingo, dia 25, a tarde em um voo com duração de uma hora à uma hora e meia.

Os interessados poderão adquirir o passeio pelo link para pagamento via boleto ou cartão de crédito em até 12x: https://www.sympla.com.br/evento/2-balonismo-em-rio-branco-do-ivai-revoada-de-baloes/2004980

"Nossa gestão tem apostado no turismo como diferencial, realizando eventos como balonismo, além de outros esportes como motocross, trekking e cicloturismo. Também estamos incentivando a prática do turismo rural com foco em regiões como o assentamento e o distrito de Porto Espanhol as margens do Rio Ivaí" - destacou Taborda.

Foto por Reprodução

Sorteios:



Estão acontecendo alguns sorteios para os vôos em longa duração, para saber como concorrer a eles o interessado pode acessar o instagram @partiuriobrancodoivai para obter mais informações de como concorrer.

O evento conta com o apoio do Sicredi Valor Sustentável, Itaipú Binacional, Fomento Paraná e Sanepar.

