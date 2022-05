Rio Branco do Ivaí realiza a 1ª Caminhada do Trabalhador

Da Redação

A Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, realizou a 1° Caminhada do Trabalhador, neste domingo (1º). A caminhada ecológica contou com grande número de participantes, superando a expectativa da comissão organizadora.

Os participantes foram recepcionados pelo prefeito, Pedro Taborda, pela primeira-dama, Ivone, e organizadores, no salão Paroquial do município, com café da manhã servido por uma empresa local. Logo após, os participantes foram levados até o início do percurso, na Igreja do Eco, que fica no bairro Várzea Grande.

A caminhada contou com um percurso de 13 quilômetros, passando por vários pontos da cidade e com suporte para hidratação e alimentação. Os pontos desta primeira caminhada foram a árvore da vida e fonte São João de Maria.

Ainda no salão Paroquial, no final da 1ª Caminhada do Trabalhador, foi servido almoço e o evento contou com show e música ao vivo, entrega de medalhas a todos os participantes e sorteio de brindes patrocinados pela Cresol, e outros doadores.

O prefeito Taborda que também fez todo percurso agradece os caminhantes de Rio Branco do Ivaí, Ivaiporã, Rosário do Ivaí, Reserva, Ivaí, Campo Mourão e todas cidades participantes, O IDR e Governo do Estado, e todos funcionários e voluntários envolvidos.





Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí.