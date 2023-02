Rio Branco do Ivaí realiza 1° Conferência Municipal de Cultura

Da Redação

A conferência aconteceu na tarde desta quarta-feira (08) na Câmara Municipal.

Na tarde desta quarta-feira (08) no plenário da Câmara Municipal, a Secretaria de Esporte e Cultura em parceria com a Secretaria de Educação realizou a Primeira Conferência Municipal de Política Cultural de Rio Branco do Ivaí, que contou com a participação ampla da comunidade rio-branquense e com a presença de representantes da Cultura das cidades de Manoel Ribas e Rosário do Ivaí, secretários municipais e dos Vereadores José Messias, Valdecir e Claudinei.

Os temas tratados foram a Política Nacional de Cultura, as leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, a implantação do Plano Municipal de Política Cultural e a eleição do Conselho Municipal de Cultura. O Secretário de Esporte e Cultura João Maria de Oliveira abriu os trabalhos que foram conduzidos na sequência pela Secretária de Educação Carmen Veloso que apresentou o Plano Municipal a Comunidade que em seguida debateu as metas e ações de implementação.

A Agente Cultural da Secretaria de Estado da Cultura, Milene Galvão destacou a importância das ações que estão sendo realizadas e como utilizar os recursos pleiteados por meio das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo em apoio a eventos e ações culturais no município. Já o Secretário de Indústria, Comércio e Turismo Júnior conduziu a eleição que escolheu os representantes do Conselho Municipal de Cultura de Rio Branco do Ivaí, sendo eleitos por unanimidade entre os presentes.

Em sua fala o Prefeito Pedro Taborda Desplanches destacou que: "A cultura está sendo resgatada nesta gestão e o objetivo das tratativas é angariar recursos a nível nacional e estadual que possam assim desenvolver uma política cultural que agregue não só na festa da cidade, mas que fomente o artesanato local, resgate a fanfarra municipal e investimentos em atrativos culturais já valorizados na área do turismo".

E finalizou dizendo que: "tem trabalho de acordo com os anseios da população rio-branquense e a cultura também faz parte dessas ações que visem melhorar a qualidade de vida da população de Rio Branco do Ivaí".

O evento também contou com a presença da Agente Cultural Regional Kauana Mendes.

