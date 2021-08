Da Redação

Rio Branco do Ivaí promove 1º pedal

Acontece no dia 05 de setembro o 1° Pedal em Rio Branco do Ivaí, realizado pela Prefeitura Municipal em parceria com a Equipe Pé de Chumbo MTB.

Serão dois percursos, um LIGHT de 26 km e 358 mts de altimetria e um HARD de 43 km e 754 metros de altimetria passando por cenários únicos em meio as florestas de pínus da Klabin como a Pedra do Dinossauro, a Igreja abandonada e a Escola desativada Paulino Franzoi.

IMPORTANTE:

Medidas sanitárias de prevenção ao coronavírus Covid-19 deverão ser tomadas por todos os participantes e organizadores do evento.

Serão obrigatórios:

- USO DE MÁSCARA;

- HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, através do uso de ÁLCOOL EM GEL;

- DISTANCIAMENTO SOCIAL.

DATA: 05 de SETEMBRO

LOCAL: Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí

Programação:

06:30 – Café da Manhã;

07:30 - Concentração em frente a Prefeitura Municipal;

08:00 – Largada do Pedal;

11:00 - Início do almoço.

Inscrições:

Inscrição no valor de R$ 60,00 por pessoa.

Incluso café da manhã, almoço e seguro.

Link para as inscrições: https://www.sympla.com.br/pedal-em-rio-branco-do-ivai__1307626

Haverá medalha para os 100 primeiros inscritos;

Haverá Pontos de hidratação;

Haverá cata osso;

Haverá troféu para os 3 primeiros colocados masculino e as 3 primeiras colocadas feminino (somente no HARD).

Conheça os roteiros:

HARD: 43 km: https://strava.app.link/v6DcjSz9zib

LIGHT: 26 km: https://strava.app.link/OCorsz19zib

Estando em Rio Branco do Ivaí não deixe de conhecer a Gruta do Monge São João Maria, a Cachoeira Véu de Noiva (Salto Rio Branco), a Caverna da Homenagem e a Pedra do Cavalinho.

Organização: Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí e Equipe Pé de Chumbo MTB.