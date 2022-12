Rio Branco do Ivaí faz 27 anos e quer virar destino turístico no PR

Da Redação

Rio Branco do Ivaí completa 27 anos de emancipação política nesta quarta-feira (21) com o objetivo de se tornar um dos destinos turísticos do Paraná em 2023. Para isso, o município está investindo em infraestrutura e também na divulgação de seus atrativos rurais, religiosos e de aventura.

Considerada a "Terra da Madeira" do Vale do Ivaí, devido à quantidade de pinus plantados pela empresa Klabin, o prefeito Pedro Taborda Desplanches (MDB) afirma que Rio Branco do Ivaí considera o turismo uma oportunidade de desenvolvimento sustentável para o município, trazendo divisas e gerando renda para a população local.

Em 2022, o município realizou importantes ações na área, como a criação da Secretaria de Turismo, a aquisição da cachoeira "Véu de Noiva" e a inclusão no Mapa do Turismo Brasileiro, entre outras ações e eventos. "Em 2023, Rio Branco do Ivaí quer atrair ainda mais turistas para que desfrutem os atrativos no município", assinala o prefeito.

TURISMO RURAL

Pequenas propriedades rurais de Rio Branco do Ivaí já estão recebendo turistas para viver uma experiência rural. Os visitantes podem degustar a gastronomia, como o típico café rural. Um dos exemplos está no Rancho Zulian, que recebe grupos agendados como os da Pé Vermelho Expedições, e também o prato típico conhecido como “Pinto Sujo”, servido no Quiosque da Zeza, no distrito de Porto Espanhol.

TURISMO DE AVENTURA

A exploração de cavernas vem ganhando cada vez mais adeptos. Os visitantes podem percorrer túneis de até 100 metros de comprimento, alguns com cachoeiras internas.

As pedras do Cavalinho e do Dinossauro são dois mirantes naturais que possuem vistas de tirar o fôlego. A escola desativada Paulino Franzoi é um local misterioso com cenário de filme de terror, que tem chamado a atenção.

Passeios off road 4x4 na região tem se tornado frequentes em expedições, como as da Pé Vermelho Expedições. Outro atrativo são os eventos de aventura que hoje integram o calendário do município, que sediou em 2022 -e realizará novamente em 2023- a etapa do Paranaense de Motocross e o inédito Festival de Balonismo.

ECOTURISMO

Recentemente adquirida pelo poder público, a cachoeira Véu de Noiva será transformada em uma estação ecológica de proteção ambiental com permissão de visitas guiadas. Outro ponto de natureza exuberante é o Rio Ivaí na região de Porto Espanhol, lugar ideal para o turismo náutico, pesca e passeios de jet ski.

A Caminhada do Trabalhador envolve os caminhantes por estradas rurais e caminhos que levam a inúmeros atrativos, como a "Árvore da Vida", que se tornou símbolo “instagramável” da região.

CICLOTURISMO

Rio Branco do Ivaí faz parte do programa Pedala Paraná, que inclui o Circuito Ivaí Adventure. A rota abrange mais cinco municípios vizinhos. A altimetria pesada e desafiadora tem chamado cada vez mais a atenção de profissionais de MTB, que tem no município a geografia ideal para treinos mais intensos para a disputa de campeonatos. O município realiza a tradicional prova de pedal em Rio Branco do Ivaí todos os anos.

TURISMO RELIGIOSO

Uma das atrações do município é a Paróquia Imaculada Conceição, localizada no centro da cidade, onde é possível conhecer uma relíquia legítima São Francisco de Assis, adquirida pelo Padre Romano (in memoriam).

A relíquia desperta a fé de devotos de São Francisco de Assis e está exposta ao lado do jazigo do padre Romano no interior da paróquia.

Também reconhecido culturalmente, o Monge João Maria de Jesus passou por Rio Branco do Ivaí. No município, fiéis ergueram uma capela em sua homenagem ao lado de um olho d’água, conhecido como "a fonte que nunca seca". No local, existem testemunhos de curas e milagres alcançados.

GASTROBAR

Empreendimentos voltados ao turismo têm ganhado espaço em Rio Branco do Ivaí. Um exemplo é a Vivenda Gastrobar, um espaço gourmet conceitual de referência no Vale do Ivaí.

