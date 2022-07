Rio Branco do Ivaí entra para o Mapa do Turismo Brasileiro

Da Redação

O prefeito, Pedro Taborda Desplanches, de Rio Branco do Ivaí, no norte do Paraná, anunciou que o município fará parte, pela primeira vez do Mapa do Turismo Brasileiro. A informação foi confirmada durante o curso de Turismo Rural, ministrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) em parceria com a prefeitura e Sindicato Rural.

fonte: Divulgação Prefeito assinou termo de compromisso com o programa de regionalização do turismo

Na oportunidade o prefeito, o presidente do Conselho de Turismo, Jobson Taborda Desplanches e o Secretário de Indústria, Comércio e Turismo Júnior, assinaram um termo de compromisso com o programa de regionalização do turismo, o qual Rio Branco do Ivaí passa a pertencer a Instância de Governança (IGR) Entre Matas, Morros e Rios.

fonte: (Divulgação Prefeito, Pedro Taborda Desplanches, o presidente do Conselho de Turismo, Jobson Taborda Desplanches e o Secretário de Indústria, Comércio e Turismo Júnior

"Rio Branco do Ivaí é a cidade onde cresci com minha família, fui vereador e estou no meu terceiro mandato como prefeito. Estamos trabalhando o desenvolvimento do turismo em nosso município para gerar oportunidades de negócios e gerar renda para nosso munícipes. O turismo é uma indústria sem chaminés, onde o dinheiro entra à vista e será um legado que deixaremos para as futuras gerações como objeto transformador sustentável que mudará para melhor a vida da população", destacou o prefeito.

fonte: divulgação Cachoeira Véu de Noiva está entre os pontos turísticos mais conhecidos

