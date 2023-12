Rio Branco do Ivaí concede título de cidadania a Orlando Pessuti

O ex-governador Orlando Pessuti (MDB) esteve em Rio Branco do Ivaí na noite de quarta-feira (20). Além de participar de uma missa em ação de graças pelos 28 anos de emancipação política do município, ele foi homenageado pela Câmara de Vereadores com o título de Cidadão Honorário de Rio Branco do Ivaí.

A honraria foi entregue pelo prefeito Pedro Taborda Desplanches (MDB) e pelos vereadores. Na oportunidade, Pessuti manifestou sua gratidão pelo reconhecimento do seu trabalho em favor do desenvolvimento do município, desde quando foi deputado estadual e depois como governador. O prefeito Taborda destacou que o ex-governador sempre olhou o município com muito carinho.

Quando deputado estadual, Orlando Pessuti apoiou a criação de vários municípios do Vale do Ivaí e, na vida pública, sempre foi um defensor do municipalismo.

