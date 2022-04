Da Redação

Rio Branco do Ivaí adota medidas para diversificação da economia

Incrementar a economia do município com projetos de geração de emprego e renda na cidade, diversificação da agricultura familiar e fomento ao turismo rural, entre outras medidas socioeconômicas de curto e médio prazo. Esta é a proposta do prefeito de Rio Branco do Ivaí, Pedro Taborda Desplanches (MDB), dizendo que seu município precisa inovar e sair do isolamento econômico e social em que se encontra hoje no contexto regional e estadual. E é neste sentido que a administração municipal já vem trabalhando desde início do mandato no ano passado.

Pedro Taborda é o entrevistado deste sábado do programa “De Olho na Cidade”. Toda semana, às quintas-feiras e sábados, o site traz uma entrevista especial com prefeitos da região sobre como foi o primeiro ano de mandato e as perspectivas para o futuro.

Segundo Taborda, o primeiro ano de mandato (2021) foi bastante difícil, porque a pandemia da Covid-19 gerou uma série de problemas que atrapalharam a administração municipal. Ele cita que durante o período muitos funcionários tiveram que ser afastados e muitas pessoas ficaram desempregadas precisando de apoio do Poder Público Municipal.

Além disso, conforme assinala, o fato de Rio Branco do Ivaí ficar muito distante de Apucarana, de Ivaiporã e de outros centros médicos, o custo de manutenção da saúde aumentou ainda mais. “É que para cumprir o distanciamento social no período da pandemia tivemos que mandar pacientes para os centros médicos da região, com cada pessoa em um só veículo, sendo assim não foi fácil”, afirma.

“Passamos por uma fase muito difícil, mas conseguimos triplicar os investimentos na saúde graças ao apoio do governo do Estado e com verbas federais. Perdemos muitas pessoas, mas tivemos a recuperação da maioria e conseguimos dar atendimento digno aos moradores”, assegura o prefeito.

Neste ano, de acordo com o prefeito, a meta é recuperar a economia do município após o período crítico da pandemia. “Rio Branco é distante de tudo, por isso precisamos buscar a inovação e melhorias em tudo, porque nem agência bancária temos na cidade”, lembra Taborda, dizendo que está trabalhando para instalação de pelo menos uma agência da cooperativa Sicredi na cidade. Ele acredita que até na metade deste ano a unidade já esteja atendendo à comunidade. No seu entender, não é possível que um município se desenvolva economicamente se nem agência bancária tem, ficando dependente de outras cidades vizinhas.

Foco está na agricultura familiar e turismo rural

O prefeito Pedro Taborda Desplanches assinala que a administração municipal já vem desenvolvendo um trabalho visando a geração de emprego e renda na cidade e no meio rural. Um projeto que, conforme assinala, será intensificado neste ano.

Ele lembra que, quando foi prefeito no passado, Rio Branco do Ivaí tinha um parque industrial forte constituído de muitas madeireiras, porém esse parque foi fechado. Para recuperar um pouco do emprego perdido, ele assinala que conseguiu trazer para o município uma empresa de confecção de Apucarana e uma outra de cimento de Santa Catarina.

Para tanto teve de investir na capacitação profissional dos trabalhadores para atender às necessidades dessas empresas.

No campo foi incentivada a diversificação da agricultura familiar com o plantio de abacaxi, maracujá e abacate, além da sericicultura, projetos que têm sequência neste ano. O turismo rural também será explorado através das suas cachoeiras, cavernas, montanhas e outras belezas naturais. Para isso estão sendo criadas as secretarias de Turismo, Indústria e Comércio e a do Meio Ambiente.

