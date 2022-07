Rio Branco do Ivaí abre inscrições para evento de cicloturismo MTB

Da Redação

O evento, organizado pela Prefeitura Municipal, vai acontecer no dia 4 de setembro

O 2º Pedal em Rio Branco do Ivaí teve suas inscrições abertas. O evento, organizado pela Prefeitura Municipal, em parceria com a equipe Pé de Chumbo MTB, vai acontecer no dia 4 de setembro, com dois percursos, de 25 km e 45 km.

A organização destaca que não será uma competição, e sim um passeio de cicloturismo, que tem o objetivo de fazer os ciclistas percorrerem de forma segura e agradável o percurso, apreciando e realizando fotos.

Serão dois percurso: o 'Light', de 25 km e 358 metros de altimetria, e o 'Hard', de 45 km e 1.095 metros de altimetria, passando por cenários em meio às florestas de pínus da Klabin, como a Pedra do Dinossauro, a Igreja do Eco, a Árvore da Vida e a escola desativada Paulino Franzoi.

Ainda de acordo com a organização, o evento começará às 6h, com um café da manhã. Às 7h30 será a confraternização em frente à Prefeitura Municipal e às 8h a largada do pedal. O almoço será realizado às 11h. A inscrição terá o valor de R$ 70.

1º BALONISMO EM RIO BRANCO DO IVAÍ

A Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí informou que também será realizado o "1º Balonismo" na cidade, durante os dias 3 e 4 de setembro de 2022.

Segundo o município, serão 4 voos de 10 lugares cada, sendo um voo ao amanhecer e um ao entardecer. Cada voo terá duração de uma hora e meia, sobrevoando a cidade e seus atrativos.

Os interessados poderão adquirir o passeio pelo link para pagamento via boleto ou cartão de crédito em até 12x.

