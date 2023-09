Rio Bom vai ganhar título de Capital do Churrasco no Bambu

O deputado e 1° secretário da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi (PSD), e o deputado Thiago Amaral (PSD), apresentaram na Assembleia Legislativa do Paraná o projeto de lei 295/2023, que oficializa o município de Rio Bom como “Capital Estadual Tradicional do churrasco no espeto de bambu”.

A iniciativa, que está sendo votada nesta semana na Assembleia Legislativa do Paraná, tem por base a festa de aniversário deste município do Vale do Ivaí, onde se serve o churrasco assado em espetos de bambu, fato que se tornou tradicional em toda a região e deu fama ao município pela tradição.

Todos os anos, por ocasião desta festa tradicional, a cidade recebe milhares de visitantes que, além de prestigiar a saborosa comida típica, prestigiam a eleição da rainha da festa e assistem a grandes shows artísticos.

No último mês de abril, a prefeitura municipal realizou a festa de 59 anos de emancipação política do município, com uma programação de shows, inauguração de obras, desfiles, corrida, incluindo o já tradicional churrasco no espeto de bambu, que atrai muitos turistas dos municípios vizinhos.

Situado a mais de 360 quilômetros da Capital, Rio Bom tem cerca de 4 mil habitantes e a formalização do título deverá estimular ainda mais o turismo na cidade, gerando benefícios econômicos à população.

