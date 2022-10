Rio Bom segue com festa da padroeira até dia 16; veja

Da Redação

A festa segue neste domingo (16), no Rio Bom

Segue até domingo, dia 16 de outubro, a tradicional Novena e Festa da Padroeira de Rio Bom, Nossa Senhora Aparecida, com programação para toda a comunidade.

No último dia de evento, 16 de outubro, às 9 horas, tem Santa Missa. Logo após, acontece um almoço com churrasco no espeto de bambu, com música ao vivo, leilão de gado e bingo. A atividade conta com shows de Marcos & Ryan, Maciel Duarte e Ivan Sanfoneiro.

A organização fica por conta da Prefeitura do Rio Bom. O prefeito da cidade, Moisés José de Andrade, convida toda a população do Rio Bom e da região para o evento. "Essa será a parte festiva, já que antes aconteceu a programação religiosa do evento. Gostaria de convidar a todos para participar com a gente desta tradicional festa", complementa.

CINEMA NA PRAÇA EM MARILÂNDIA

Neste domingo (16) a Rua Padre Josefinos ao lado da Secretaria de Educação vai virar cinema. O programa Cinema na Praça faz parte da iniciativa do Governo do Estado para levar arte de forma gratuita para 54 municípios do Paraná.

A Prefeitura convida toda a população para aproveitar os filmes do programa Cinema na Praça, que estará pela primeira vez em Marilândia do Sul. As sessões são gratuitas e abertas para o público em geral. Serão exibidos os filmes "O Poderoso Chefinho 2 – Negócios da Família" e "Os Croods 2 – Uma Nova Era".

