Rio Bom recebe dois novos veículos para reforçar o transporte de pacientes da Saúde

Veículos de sete lugares representam investimento de R$ 249,1 mil e ampliam a frota municipal

A Prefeitura Municipal de Rio Bom (PR) recebeu dois novos veículos 0 km, com capacidade para sete passageiros cada, destinados à Secretaria Municipal de Saúde.

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Os veículos foram adquiridos por meio de recursos da Resolução Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), totalizando um investimento de R$ 249.180,00, e chegam para fortalecer a frota municipal, proporcionando mais conforto, segurança e qualidade no transporte de pacientes que necessitam de atendimento médico.