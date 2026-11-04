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INVESTIMENTO

Rio Bom recebe dois novos veículos para reforçar o transporte de pacientes da Saúde

Veículos de sete lugares representam investimento de R$ 249,1 mil e ampliam a frota municipal

Escrito por Da Redação
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Rio Bom recebe dois novos veículos para reforçar o transporte de pacientes da Saúde
Autor Dois novos veículos 0 km - Foto: Prefeitura Municipal de Rio Bom

A Prefeitura Municipal de Rio Bom (PR) recebeu dois novos veículos 0 km, com capacidade para sete passageiros cada, destinados à Secretaria Municipal de Saúde.

LEIA MAIS: Pedreiro é morto a facadas por colega de trabalho dentro de obra no PR

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Os veículos foram adquiridos por meio de recursos da Resolução Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), totalizando um investimento de R$ 249.180,00, e chegam para fortalecer a frota municipal, proporcionando mais conforto, segurança e qualidade no transporte de pacientes que necessitam de atendimento médico.

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Frotas Municipais investimento em saúde prefeitura de rio bom Secretaria Municipal de Saúde transporte de pacientes Veículos 0 km
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