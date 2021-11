Rio Bom recebe decoração especial para o Natal

Da Redação

Rio Bom entra no clima do Natal nesta sexta-feira (26), após abertura oficial da iluminação ser realizada pela Prefeitura Municipal. As luzes estão fixadas nos arcos do calçadão e nas árvores da praça central. Além disso, o público poderá contar também com a instalação da tradicional casinha do Papai Noel.

"A decoração natalina vem para dar um pouco de alegria a todos os munícipes, exortando o espírito de comunidade e fraternidade, já que todos passaram por muitas dificuldades nestes últimos anos por conta da Covid-19", comemorou o prefeito de Rio Bom, Moisés Andrade, através de publicação no Facebook.