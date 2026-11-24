Reconhecimento foi concedido após o município cumprir as sete etapas do programa estadual voltado à promoção e à garantia dos direitos dos idosos

O município de Rio Bom (PR) recebeu a certificação de Município Amigo da Pessoa Idosa, concedida pelo Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi). O evento ocorreu nesta terça-feira (24), em Curitiba.

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O reconhecimento integra o Programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa (Papi) e é resultado do cumprimento das sete etapas estabelecidas pelo programa, reconhecendo o compromisso do município com a implementação de políticas públicas voltadas à promoção, à proteção e à garantia dos direitos da população idosa.

Estiveram presentes para receber a certificação, representando o município de Rio Bom: Maria Novaes (gestora municipal da Política da Pessoa Idosa, vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social); Shirley (coordenadora municipal do Programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa (Papi); Delma (presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa); Eurides Augusta (técnica responsável pela Política da Pessoa Idosa); José Adylson (conselheiro titular do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI).