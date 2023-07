Rio Bom recebe campeonato de Kart Cross neste final de semana

A primeira etapa da Copa Norte Paranaense de Kart Cross será realizada neste sábado e domingo (22 e 23) em Rio Bom, no Vale do Ivaí. Cerca de 30 competidores devem participar da competição, que acontecerá na Chácara da Igreja.

De acordo com a organização, o primeiro dia do evento será apenas de treinos livres, entre as 12h e 18h. Já no domingo, o espaço fica aberto para os treinos até as 10h. Às 10h30, começa a tomada de tempo e às 13h, as provas, que se encerram às 18h. Ao público, a entrada é franca.

O campeonato terá, segundo os organizadores, duas categorias: a CBA, que segue os padrões do regulamento brasileiro e limita a questão de preparação, incluindo a originalidade das peças, e a Força Livre, que libera os competidores alterarem os motores e peças do veículo 4x4.

O evento terá apenas mais duas etapas, que podem acontecer em Jandaia do Sul e Mandaguari.

