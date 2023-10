Rio Bom realiza mais uma edição do programa Saúde no Bairro

Ao longo do mês de setembro, a equipe do NASF realizou visitas e atividades nos bairros rurais do município de Rio Bom.

O programa Saúde no Bairro, realizado pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), de Rio Bom, realizou mais um ciclo de visitas visando levar mais saúde e qualidade de vida para a população.

Ao longo do mês de setembro, a equipe do NASF realizou visitas e atividades nos bairros rurais do município de Rio Bom.

Nesta edição, o projeto trabalhou uma dinâmica com os participantes, resultando em momentos memoráveis para todos os envolvidos.

Na ocasião, a equipe utilizou a “cápsula do tempo” para incitar a discussão entre os praticantes, fazendo perguntas que remetem ao passado e fazendo recordar bons momentos.

“As edições do Saúde no Bairro que usam esta dinâmica são sem dúvida as mais gratificantes” informam a Secretaria Municipal de Saúde e o NASF.

