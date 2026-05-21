Rio Bom realiza 1º Encontro de Motorhomes neste final de semana

A Prefeitura de Rio Bom promove neste final de semana, dias 23 e 24 de maio, o 1º Encontro de Motorhomes de Rio Bom, um evento especial que promete reunir turistas, famílias e apaixonados pelo universo do campismo e das estradas no belíssimo cenário do Lago Beija-Flor.

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Com o tema “Natureza, amizade e estrada!”, o encontro contará com uma programação diversificada, incluindo shows regionais, praça de alimentação e momentos de confraternização entre os participantes.



Programação de Shows

Sexta-feira – 23 de maio

* Gabriel Godoy – 14h

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* Fernanda Veiga – 17h

* João e Thiago – 20h

Sábado – 24 de maio

* Moby Dick – 14h

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* Rikardo & Duh – 17h

* Clara Faria – 20h

Além das atrações musicais, o evento busca fortalecer o turismo local e valorizar as belezas naturais de Rio Bom, proporcionando lazer e entretenimento para toda a população e visitantes da região.

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O 1º Encontro de Motorhomes é uma realização da Prefeitura de Rio Bom, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, com apoio do Governo do Estado do Paraná e da Secretaria Estadual do Turismo.

A Prefeitura convida toda a comunidade de Rio Bom e Vale do Ivaí para participar deste grande evento e viver momentos especiais às margens do Lago Beija-Flor.