Rio Bom realiza 1º Encontro de Motorhomes neste final de semana
Evento conta com shows regionais, praça de alimentação e momentos de confraternização
A Prefeitura de Rio Bom promove neste final de semana, dias 23 e 24 de maio, o 1º Encontro de Motorhomes de Rio Bom, um evento especial que promete reunir turistas, famílias e apaixonados pelo universo do campismo e das estradas no belíssimo cenário do Lago Beija-Flor.
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Com o tema “Natureza, amizade e estrada!”, o encontro contará com uma programação diversificada, incluindo shows regionais, praça de alimentação e momentos de confraternização entre os participantes.
Programação de Shows
Sexta-feira – 23 de maio
* Gabriel Godoy – 14h
* Fernanda Veiga – 17h
* João e Thiago – 20h
Sábado – 24 de maio
* Moby Dick – 14h
* Rikardo & Duh – 17h
* Clara Faria – 20h
Além das atrações musicais, o evento busca fortalecer o turismo local e valorizar as belezas naturais de Rio Bom, proporcionando lazer e entretenimento para toda a população e visitantes da região.
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O 1º Encontro de Motorhomes é uma realização da Prefeitura de Rio Bom, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, com apoio do Governo do Estado do Paraná e da Secretaria Estadual do Turismo.
A Prefeitura convida toda a comunidade de Rio Bom e Vale do Ivaí para participar deste grande evento e viver momentos especiais às margens do Lago Beija-Flor.