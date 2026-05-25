Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
SAÚDE

Rio Bom promove Dia do Desafio para incentivar a prática de atividades físicas

Evento, que é gratuito, será realizado às 9h, no Calçadão da Praça da Matriz

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 15:10:58 Editado em 25.05.2026, 15:10:44
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Rio Bom promove Dia do Desafio para incentivar a prática de atividades físicas
Autor O Dia do Desafio é uma tradicional iniciativa global que, no Paraná - Foto: Divulgação

A cidade de Rio Bom (PR) se prepara para uma manhã de mobilização em prol da saúde nesta quarta-feira (27), com a realização do Dia do Desafio. Promovido pela Prefeitura Municipal, o evento gratuito terá início às 9h no Calçadão da Praça da Matriz, reunindo diversas opções de atividades físicas para a população. O objetivo principal da ação é combater o sedentarismo, afastar o estresse e incentivar a adoção de hábitos que melhorem a qualidade de vida dos munícipes.

LEIA MAIS: O que a polícia já sabe sobre triplo homicídio registrado em Sarandi (PR)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Dia do Desafio é uma tradicional iniciativa global que, no Paraná, é coordenada pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), instituição que atualmente celebra 80 anos de atuação, e conta com o apoio da Fecomércio PR e sindicatos empresariais do comércio. Além de participar presencialmente das atividades na Praça da Matriz, a população é encorajada a registrar qualquer prática física realizada ao longo do dia nas redes sociais, utilizando a hashtag oficial da campanha (#diadodesafio) e marcando o Instagram do Sesc (sesc_pr).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
atividades físicas Dia do Desafio mobilização comunitária qualidade de vida Saúde Pública Sedentarismo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV