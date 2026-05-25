Rio Bom promove Dia do Desafio para incentivar a prática de atividades físicas

A cidade de Rio Bom (PR) se prepara para uma manhã de mobilização em prol da saúde nesta quarta-feira (27), com a realização do Dia do Desafio. Promovido pela Prefeitura Municipal, o evento gratuito terá início às 9h no Calçadão da Praça da Matriz, reunindo diversas opções de atividades físicas para a população. O objetivo principal da ação é combater o sedentarismo, afastar o estresse e incentivar a adoção de hábitos que melhorem a qualidade de vida dos munícipes.

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O Dia do Desafio é uma tradicional iniciativa global que, no Paraná, é coordenada pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), instituição que atualmente celebra 80 anos de atuação, e conta com o apoio da Fecomércio PR e sindicatos empresariais do comércio. Além de participar presencialmente das atividades na Praça da Matriz, a população é encorajada a registrar qualquer prática física realizada ao longo do dia nas redes sociais, utilizando a hashtag oficial da campanha (#diadodesafio) e marcando o Instagram do Sesc (sesc_pr).