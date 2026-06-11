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SAÚDE

Rio Bom lidera vacinação contra gripe na região com 63% de cobertura vacinal

Município ultrapassou a média da 16ª Regional de Saúde de Apucarana

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 10:08:51 Editado em 11.06.2026, 10:08:45
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Rio Bom lidera vacinação contra gripe na região com 63% de cobertura vacinal
Autor Município atinge 63% de cobertura entre os grupos prioritários - Foto: Divulgação Prefeitura de Rio Bom

O município de Rio Bom alcançou o melhor índice de vacinação contra a Influenza entre as 17 cidades integradas à 16ª Regional de Saúde de Apucarana.

A mais recente atualização dos dados aponta que a cidade já imunizou 63% do público-alvo pertencente aos grupos prioritários. O desempenho local coloca o município bem acima da média registrada em toda a região, que atualmente se mantém abaixo do patamar de 50% de cobertura.

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O levantamento regional aponta que outras cidades de pequeno porte ocupam as posições seguintes na lista de proteção, caso de Borrazópolis, com 56%, Novo Itacolomi, com 54%, e Marumbi, que atingiu 52% de cobertura.

Em contrapartida, os maiores centros urbanos vinculados à regional apresentam índices inferiores, com Apucarana registrando 40% de imunizados e Arapongas aparecendo com 38% do público protegido.

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A gestão municipal atribui os resultados favoráveis às frentes de trabalho coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que aposta em campanhas de incentivo e na busca ativa de moradores.

Segundo o prefeito Moisés José de Andrade, as ações de imunização ocorrem de forma permanente e descentralizada, alcançando tanto o perímetro urbano quanto os moradores das comunidades rurais, com suporte direto dos agentes comunitários de saúde.

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A proximidade geográfica e o perfil demográfico da cidade facilitam a localização de pessoas que ainda não compareceram aos postos, permitindo que as equipes reforcem o direcionamento e o estímulo às doses.

Outro fator que impulsionou o índice foi a mobilização de grupos específicos, como o projeto voltado para a população com mais de 60 anos, que reúne cerca de 100 idosos para atividades físicas semanais e já alcançou a totalidade de seus integrantes imunizados. Atualmente, o atendimento para a vacina da gripe e demais imunizantes do calendário nacional segue concentrado na Unidade Básica de Saúde situada na Avenida Paraná.


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Com informações de Prefeitura de Rio Bom

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Campanhas de Imunização cobertura vacinal grupos prioritários Rio Bom Saúde Pública Vacinação Influenza
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