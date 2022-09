Rio Bom investe mais de R$600 mil em iluminação de LED

Da Redação

previsão é de finalizar toda a troca de lâmpadas em um prazo de 20 dias úteis

A Prefeitura de Rio Bom, por meio da secretaria de Obras e Serviços Públicos, tem seguido um cronograma de instalação de nova iluminação de LED por toda a cidade. O trabalho começou pela Avenida Paraná e Avenida Curitiba. A previsão é de finalizar toda a troca de lâmpadas em um prazo de 20 dias úteis.

"Qualidade na iluminação pública, o que gera maior segurança à população, e também economia ao município, tendo em vista que as lâmpadas de LED são mais sustentáveis. Estamos realizando um cronograma que visa atender toda a cidade. Já são nítidas as melhorias, e muitas pessoas já estão contentes com o resultado", explica o prefeito de Rio Bom, Moisés Andrade.

Conforme Andrade, foram investidos R$ 610 mil para a compra de 384 lâmpadas, sendo que 290 são de 70 watts e 94 são de 120 watts, que irão comtemplar todas as ruas da cidade. Esse valor, de acordo com o prefeito é proveniente do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal.

"O valor será pago em um período de 10 anos, com carência de dois anos. Um recurso que com certeza vai trazer melhorias na qualidade de vida da população, além de mais segurança e economia. Acredito que em 20 dias úteis as lâmpadas estarão instaladas", acrescenta o prefeito Moisés.

