Rio Bom garante repasses de R$ 1,2 milhão para obras de infraestrutura

Prefeito Moisés e deputada Luísa Canziani

O prefeito de Rio Bom, Moisés de Andrade, anunciou nesta quarta-feira (29) que o município vai receber recursos para obras de infraestrutura. Os recursos serão investidos principalmente em obras de pavimentação.

"Dando sequência ao cumprimento dos nossos compromissos com a população que nos elegeu, hoje estamos anunciando mais de 1 milhão de reais, que serão destinados a obras de asfalto, recape, manutenção e infraestrutura", afirma o prefeito.

A verba vem através de emenda da deputada federal Luísa Canziani, que recebeu Moisés em Brasília, durante a Marcha dos Prefeitos. Do montante destinado, R$400 mil foi em 2021, R$400 mil em 2022 e agora mais R$400 mil em 2023, totalizando R$ 1,2 milhão.

"Estamos destinando essa verba, que é resultado do trabalho e da parceria que Rio Bom tem com o nosso mandato, através do prefeito Moisés. Tivemos uma boa votação no município na última eleição, e honraremos esses votos trabalhando cada vez mais pelo nosso povo", afirma a deputada.

Moisés de Andrade comemorou a conquista e reafirmou seu compromisso com as demandas da população.

"Quero agradecer à deputada Luísa pelo empenho nas nossas causas e reafirmar ao povo de Rio Bom o nosso compromisso com o desenvolvimento do nosso município", finaliza.

