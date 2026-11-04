Rio Bom encerra campanha Outubro Rosa com palestras, orientações e show de prêmios

Evento promovido pela Secretaria Municipal de Saúde destacou a importância da prevenção, do autocuidado e do diagnóstico precoce do câncer de mama

A Prefeitura Municipal de Rio Bom, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu um evento especial de encerramento da campanha Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

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A programação contou com palestras voltadas à saúde da mulher, abordando a importância da prevenção, do autocuidado e da realização de exames preventivos. O momento também proporcionou troca de experiências, orientações e incentivo à adoção de hábitos que contribuem para uma vida mais saudável.

Além das atividades educativas, as participantes foram presenteadas com um animado show de prêmios, que levou alegria, descontração e integração às mulheres do município que participaram da campanha.

O evento contou com a presença do prefeito Moisés Andrade, lideranças municipais e profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, que acompanharam as atividades e prestigiaram esse momento de valorização das mulheres.