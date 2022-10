Rio Bom é destaque em ranking de atenção básica à saúde

Da Redação

Rio Bom é o 1º colocado na macrorregião norte e o 5º no Paraná no ranking do programa federal Previne Brasil, que avalia a qualidade da atenção primária à saúde do país. Com nota 9,93, o município ficou atrás de Mangueirinha (9,96), Boa Vista da Aparecida (9,96), Capitão Leônidas Marques (9,98) e Guairaçá (10,00).

O Previne Brasil foi instituído em 2019 pelo Ministério da Saúde. O novo modelo de financiamento alterou as formas de repasse das transferências para os municípios, que passaram a ser distribuídas em novos critérios de desempenho.

O indicador é atualizado de quatro em quatro meses. São avaliados no ranking sete indicadores: consultas de pré-natal; número de gestantes que fizeram exames de sífilis e HIV; atendimentos odontológicos; proporção de mulheres com coleta de citopatológicos; número de crianças de um ano de idade vacinadas contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, infecções causadas por Influenza tipo B e poliomielite; cobertura vacinal e cuidados com doentes crônicos.

O prefeito Moisés de Andrade (PSD) comemorou o resultado e parabenizou a equipe do setor de saúde. Além de 1º na região e 5º no Paraná, Rio Bom alcançou a 76ª posição no Brasil. “Nossa equipe é bastante comprometida e esse resultado é reflexo do trabalho diário realizado pelos profissionais de saúde”, afirma o prefeito.

Ele destaca a evolução do município no ranking. No levantamento passado, Rio Bom estava em 15º no Paraná e agora avançou dez posições no relatório mais recente. Após problemas com a contratação de médicos no início do mandato, o prefeito afirma que a situação foi equacionada, garantindo um atendimento de maior qualidade à população do município, que tem 3.162 habitantes, segundo a estimativa mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O secretário de Saúde, José Benedito de Andrade, também agradece à equipe e destaca, entre as ações realizadas em Rio Bom, o agendamento de consultas por telefone, WhatsApp e pessoalmente na rede municipal de saúde. “Adotamos esse projeto com o objetivo de humanizar o atendimento no município. O paciente chega 15 minutos antes do agendamento e realiza a consulta. Com isso, não há mais a fila que havia anteriormente, com as pessoas precisando vir às 5 horas da manhã e, muitas vezes, não conseguindo a consulta”, diz o secretário.

Ele está nesta semana em Foz do Iguaçu, participando do Congresso Estadual de Secretários Municipais de Saúde do Paraná. “Estamos trocando experiências, e Rio Bom apresentou ontem (terça-feira) a experiência exitosa de 'saúde no bairro' aqui no evento”, acrescentou o secretário.

IVAIPORÃ

A Prefeitura de Ivaiporã também está comemorando a sua evolução no ranking do Previne Brasil. O município avançou do 223º lugar no 1º quadrimestre para 56ª posição no 2º quadrimestre entre os 399 municípios do Estado. Ivaiporã também ocupa o 1º lugar entre os 16 municípios da 22ª Regional de Saúde, com nota 9,03.

“Eu sabia que iríamos melhorar, porque as equipes se empenharam muito desde que o prefeito Carlos Gil e o vice-prefeito Marcelo Reis assumiram a gestão, mas não imaginei que ficaríamos com a nota 9,03. Afinal, o município era um dos últimos colocados”, declarou a diretora do Departamento de Saúde, Cristiane Pantaleão, reconhecendo que o desafio é manter ou melhorar a posição ranking do programa Previne Brasil.

A coordenadora da UBS Santo Antônio, Karla Montoro, afirmou que valeu a pena a dedicação. “Os resultados são méritos das equipes. Se não fossem realizados os procedimentos corretos para atender efetivamente a população não alcançaríamos os indicadores”, defendeu Karla Montoro.

Fabiane Cobianchi, que é coordenadora da Atenção Primária à Saúde, explicou que foram levantadas as inconsistências do sistema e alimentados adequadamente os indicadores, o que refletiu na melhoria do atendimento à população.

