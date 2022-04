Da Redação

Rio Bom completa 58 anos nesta quinta e inaugura obras

Rio Bom comemora 58 anos nesta quinta-feira (28). Para celebrar a data, será realizada uma programação especial a partir das 10 horas, inaugurando diversas obras em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS), no centro da cidade.

continua após publicidade .

Conforme o prefeito Moisés Andrade e o vice-prefeito Anízio Marcelino, as construções entregues serão a do Colégio Municipal Monteiro Lobato, CMEI João Paulo II, reformas do CRAS Zilda Arns Neumann, Paço Municipal, UBS Central, Complexo Esportivo Amante Felipeto e banheiros públicos, além da implantação da Secretaria Municipal de Agricultura e do prédio da Secretaria de Educação.

A data ainda marca o início da construção da garagem UBS e do Teatro Municipal, e a 1ª etapa do asfalto entre Rio Bom e Apucarana em um trecho de 3,5 km. "Estou muito feliz em estar à frente desta gestão e por estarmos chegando ao fim da pandemia, momento que as pessoas podem se encontrar e sorrir. Porém, o mais importante é celebrar com obras que vão trazer melhorias para a população. Muitos bons motivos para comemorar e agradecer a Deus por tudo", acrescenta o prefeito.

continua após publicidade .

Veja a programação:

fonte: Fernanda Neme