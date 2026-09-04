Rio Bom celebra Independência do Brasil com desfile cívico e retorno da Banda Marcial

A Prefeitura Municipal de Rio Bom (PR) realizou, na última quinta-feira (03), um grande desfile cívico em celebração à Independência do Brasil, reunindo autoridades, estudantes, forças de segurança e a população rio-bonense.

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Um dos grandes destaques do desfile foi o retorno da Banda Marcial de Rio Bom, que voltou a se apresentar após alguns anos sem atividades. A retomada da banda representa um importante momento para a cultura e a formação dos jovens do município, além de resgatar uma tradição que faz parte da história de Rio Bom.

O evento contou ainda com a presença do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (30º BIMec), de Apucarana, e do 10º Batalhão da Polícia Militar do Paraná. Os alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino também participaram do desfile com apresentações preparadas especialmente para a ocasião, demonstrando dedicação, criatividade e o compromisso das escolas com a formação cidadã.

Foto: Prefeitura Municipal de Rio Bom Foto: Prefeitura Municipal de Rio Bom



