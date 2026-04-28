Rio Bom celebra 62 anos com tradicional Festa do Churrasco no Espeto de Bambu
Programação, que inicia nesta sexta-feira (1º), também contará com shows nacionais, atrações regionais e atividades esportivas
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O município de Rio Bom (PR) comemora 62 anos de sua emancipação política nesta semana. Para celebrar a data, a Prefeitura Municipal preparou uma programação especial que tem como ponto alto a tradicional Festa do Churrasco no Espeto de Bambu, um dos eventos mais importantes do calendário local. A festividade já foi oficialmente lançada e é considerada símbolo da cultura e da identidade do município.
A festa será realizada nos dias 1º, 2 e 3 de maio, reunindo moradores, visitantes e turistas. Entre os destaques de shows nacionais confirmados estão:
01/05 (sexta-feira): Lucca & Mateus
02/05 (sábado): João Nelore & Texano
03/05 (domingo): Jão & Thiago
Além das atrações musicais, o evento contará com uma programação diversificada, incluindo shows regionais, atividades esportivas, encontros temáticos e o tradicional churrasco no espeto de bambu, servido diariamente no almoço e jantar.
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Confira a programação completa da festa
01/05 (sexta-feira)
10h00 – Abertura da praça de alimentação
11h00 – Encontro de carros antigos (durante todo o dia)
13h00 – Lays Favorito (show regional)
19h00 – Mirian Senegaglia (gospel)
20h30 – Ícaro & Gabriel (show regional)
23h30 – Lucca & Mateus (show nacional)
02/05 (sábado)
12h00 – Encontro de motociclistas e Show de Rock com a Banda Moby Dick
13h00 – Festival de músicas regionais
21h00 – Maciel Duarte (show regional)
23h30 – João Nelore & Texano (show nacional)
03/05 (domingo)
07h00 – Preparação para a Corrida Pedestre 28 de Abril
08h00 – Largada da corrida
09h00 – Abertura da praça de alimentação
12h00 – João Marcos & Eduardo (show regional)
15h00 – Grupo Os Canoeiros (show regional)
19h30 – Jão & Thiago (show de encerramento)