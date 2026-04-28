Rio Bom celebra 62 anos com tradicional Festa do Churrasco no Espeto de Bambu

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O município de Rio Bom (PR) comemora 62 anos de sua emancipação política nesta semana. Para celebrar a data, a Prefeitura Municipal preparou uma programação especial que tem como ponto alto a tradicional Festa do Churrasco no Espeto de Bambu, um dos eventos mais importantes do calendário local. A festividade já foi oficialmente lançada e é considerada símbolo da cultura e da identidade do município.

A festa será realizada nos dias 1º, 2 e 3 de maio, reunindo moradores, visitantes e turistas. Entre os destaques de shows nacionais confirmados estão:

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01/05 (sexta-feira): Lucca & Mateus

02/05 (sábado): João Nelore & Texano

03/05 (domingo): Jão & Thiago

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Além das atrações musicais, o evento contará com uma programação diversificada, incluindo shows regionais, atividades esportivas, encontros temáticos e o tradicional churrasco no espeto de bambu, servido diariamente no almoço e jantar.

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Confira a programação completa da festa

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01/05 (sexta-feira)

10h00 – Abertura da praça de alimentação

11h00 – Encontro de carros antigos (durante todo o dia)

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13h00 – Lays Favorito (show regional)

19h00 – Mirian Senegaglia (gospel)

20h30 – Ícaro & Gabriel (show regional)

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23h30 – Lucca & Mateus (show nacional)

02/05 (sábado)

12h00 – Encontro de motociclistas e Show de Rock com a Banda Moby Dick

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13h00 – Festival de músicas regionais

21h00 – Maciel Duarte (show regional)

23h30 – João Nelore & Texano (show nacional)

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03/05 (domingo)

07h00 – Preparação para a Corrida Pedestre 28 de Abril

08h00 – Largada da corrida

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09h00 – Abertura da praça de alimentação

12h00 – João Marcos & Eduardo (show regional)

15h00 – Grupo Os Canoeiros (show regional)

19h30 – Jão & Thiago (show de encerramento)