Rio Bom abre inscrições para concurso 'Rainha da Festa'

A cidade de Rio Bom, no norte do Paraná, se prepara para comemorar os 59 anos de emancipação política com atividades comemorativas. Uma delas é a 'Rainha da Festa', que está com inscrições abertas até o dia 5 de março e irá eleger uma jovem entre 15 e 20 anos para representar a cidade durante as festividades.

"Nossa festa e o concurso já são tradicionais em nossa cidade. Convidamos jovens de 15 a 20 anos para participar desta atividade e também dos outros dias de festa", comenta o prefeito do Rio Bom, Moisés Andrade. As inscrições podem ser feitas na Câmara Municipal e na Academia da Saúde. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (43) 3468-1123.

Festa da cidade

A Prefeitura de Rio Bom anunciou nesta sexta-feira (24) a programação da festa de 59 anos de emancipação política do município, serão 3 dias de comemorações, entre shows, apresentações, desfiles e o tradicional “Churrasco no espeto de bambu”.

“Mais um ano estamos trazendo para nossa população a nossa tradicional festa de aniversário, estamos muito felizes porque estamos conseguindo cumprir os nossos compromissos assumidos nessa gestão, e claro vamos comemorar juntos com todos” enfatizou o prefeito Moisés Andrade.

