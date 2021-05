RF e Prefeitura discutem implantação do PAV em Ivaiporã

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O prefeito de Ivaiporã, Luiz Carlos Gil, recebeu na sexta-feira (21), o delegado da Receita Federal em Londrina, Reginaldo Cezar Cardoso, e o chefe de atendimento, Fernando Moscato Neri. Na oportunidade, eles discutiram a implantação do Posto de Atendimento Virtual (PAV) na cidade.

O PAV é espaço estruturado para fornecimento de orientações e prestação de serviços da Receita Federal . A maioria dos serviços utilizados pelos contribuintes poderão ser realizados em Ivaiporã.

Segundo Reginaldo Cardoso o serviço será disponibilizado após assinatura do convênio com a Prefeitura e treinamento de servidores – com certificação digital, que terão acesso ao sistema de processo da Receita Federal. A previsão é disponibilizar o serviço em junho.

Com o PAV o prefeito Carlos Gil explicou que os contribuintes não precisarão mais se deslocar para Apucarana. “Iremos formalizar o convênio, porque se trata de um serviço importante para a população”, afirmou o prefeito, que estava acompanhado pelo diretor do Departamento Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Agronegócio, Alex Fonseca.

Serviços oferecidos pelo PAV

CAEPF – Alteração de Dados

CAFIR – Inscrição, Alteração, Cancelamento ou Reativação (protocolo)

CNO – Alteração ou Anulação por Multiplicidade

Consulta Pendência Fiscal PF, PJ (MEI), Imóvel Rural

Consulta Pendência Malha Fiscal Pessoa Física

Cópia de Processo, exceto de PJ lucro real/presumido/arbitrado

Cópia Declaração e Recibos para Pessoa Física – DIRPF, DIRF Beneficiário e DITR

CPF – Comprovante de Inscrição, Inscrição, Alteração e Regularização

Emissão de Documento de Arrecadação – DARF e GPS

Impugnação, Recurso, Manifestação de Inconformidade, exceto de PJ lucro real/presumido/arbitrado

Juntada de Documentos

Protocolo de Documentos (processos)

Protocolo de Documentos – CNPJ – Inscrição, Alteração e Baixa.





* Com informações: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Ivaiporã