Revitalização do Parque Ambiental de Ivaiporã na reta final

Os prefeitos licenciado e em exercício de Ivaiporã – respectivamente Carlos Gil e Marcelo Reis, vistoriaram as obras de revitalização no Parque Ambiental Jardim Botânico, na quarta-feira (20), acompanhados pelos diretores dos Departamentos Municipais de Obras (Bruno Montoro), Meio Ambiente e Serviços Urbanos (Denise Kusminski), Cultura (Luciane Baggio), Esporte e Lazer (Marcelo Kloster), Indústria, Comércio, Turismo e Agronegócio (Alex Fonseca) e Viação (Ilson Gagliano).

O objetivo da administração Carlos Gil e Marcelo Reis é inaugurar as obras no dia 19 de novembro, quando Ivaiporã completará 60 anos.

“Passado o período chuvoso o ritmo das obras normalizou. Estamos finalizando a construção da pista de caminhada, melhorias na ciclovia e o plantio de grama. Além disso, os brinquedos começaram a ser instalados e daremos início a estrutura das 2 quadras de beach tennis e ao estacionamento, atrás do campo sintético, além da pavimentação com pedra irregular até a Madeireira Boscardim”, exemplificou Carlos Gil.

Durante a visita também foram analisadas as cores da pista de caminhada e da ciclovia, instalação de guarda-corpo nos deques e próximo aos brinquedos para oferecer mais segurança. No Lago do Parque Ambiental Jardim Botânico haverá 300 metros de guarda-corpo nos espaços mais perigosos.

Os diretores dos departamentos municipais aproveitaram para trocar ideias acerca dos eventos que serão promovidos para reinaugurar o Parque Ambiental Jardim Botânico, e comemorar os 60 anos de Ivaiporã.

Segundo Marcelo Reis a população perceberá uma grande diferença após a conclusão das obras de revitalização. “O Parque Ambiental Jardim Botânico, que é um excelente ponto turístico, poderá ser mais bem usufruído por crianças, jovens, adultos e idosos em momentos de lazer”, afirmou o prefeito em exercício.