Reunião pode decidir cancelamento de Lockdown em Faxinal

O prefeito de Faxinal, Ylson Álvaro Cantagallo (PSD), o Gallo, esteve reunido na tarde desta quarta-feira (12), em seu gabinete, com representantes da Associação Comercial e Empresarial de Faxinal (Acef) e de várias entidades e segmentos organizados do município. A reunião foi solicitada pela empresária Mara Ferri, ex-presidente da Acef.

Do encontro ficou decidido que não haverá lockdown no município, ou seja, fechamento do comércio e de outros setores a partir desta quinta-feira (13) e, conforme decreto que seria assinado visando conter o avanço da Covid-19.

Em vez de fechar a cidade toda, as entidades sugeriram ao prefeito, através de votação na reunião, que medidas mais duras sejam adotadas contra aqueles estabelecimentos comerciais que não cumprem as regras sanitárias estabelecidas pela saúde pública.

No entender da maioria dos participantes, o fechamento do comércio só traria mais prejuízo à economia local.

Novas medidas serão definidas e anunciadas após uma nova reunião marcada para esta quinta-feira