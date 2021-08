Reunião online discute retomada da economia de Lunardelli

Da Redação

Prefeitura e Sebrae trabalham na elaboração de medidas para retomada econômica

Os impactos da pandemia nas atividades econômicas de Lunardelli e a retomada do crescimento foram discutidas na quarta-feira (18) pelo prefeito Reinaldo Grola (PSD) em reunião remota com Associação Comercial e Industrial, vereadores e secretários municipais com a equipe do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

continua após publicidade .

Segundo o prefeito, a Pandemia da Covid-19 causou impactos em todos os setores econômicos e deixou muitas marcas e neste sentido, a administração municipal tem trabalhado do em parceria com o Sebrae , na elaboração e aplicação de medidas que contribuam com a retomada da economia em Lunardelli.

“Para que o trabalho ocorra de forma efetiva, estamos unindo forças entre o poder executivo, legislativo, empresários, trabalhadores e sociedade em geral para o desenvolvimento das ações”.

continua após publicidade .

Ainda segundo o prefeito, com a parceria e colaboração de todos, “vamos construir o futuro dos sonhos”, concluiu