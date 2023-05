Reunião da Amuvi é realizada em Jandaia do Sul

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Prefeitos da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) participam, na tarde desta sexta-feira (19), de uma reunião na Sociedade Rural de Jandaia do Sul. O encontro também marca a abertura do 2º Festival da Cachaça, que acontece neste final de semana, com a participação de 50 produtores de cachaça.

continua após publicidade .

Entre os assuntos que serão debatidos está o Piso Nacional da Enfermagem, além de uma possível duplicação entre Jandaia do Sul e Ivaiporã "É uma importante reunião para debater as demandas do Vale do Ivaí. Vamos debater a infraestrutura da rodovia, debater uma possível duplicação entre Jandaia do Sul e Ivaiporã que deverá atrair novos investimentos. Vamos debater também o piso da enfermagem, todos somos a favor desse piso, mas o valor que o Governo Federal quer repassar não corresponde a um terço do que vai ser investido. Vamos falar sobre o potencial do turismo rural, religioso que as cidades têm", explica o presidente da Amuvi, Lauro Junior.

- LEIA MAIS: Jandaia realiza 2ª edição do Festival da Cachaça neste fim de semana

continua após publicidade .

O secretário de Agricultura do Paraná, Norberto Anacleto Ortigara participa do encontro. A reunião acontece nesta tarde. Em breve mais informações.

Siga o TNOnline no Google News